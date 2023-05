Trascinata dalla piena del fiume Savio per oltre 20 chilometri

Uccisa dall’acqua furiosa e trascinata dalla piena del fiume Savio per oltre 20 chilometri: è stato questo il destino di una donna, una delle persone morte nelle ore terribili del maltempo in Emilia Romagna. Da quanto si apprende suo media la donna, una delle vittime della terribile alluvione, risultava dispersa da Ronta di Cesena da diverse ore. E secondo il racconto delle testate regionali quella vittima è stata trascinata per circa 20 chilometri dalla furia del fiume Savio.

Il corpo è stato ritrovato dai soccorritori in queste ore ed è quello della moglie dell’uomo sui 70 anni morto, nella notte, a Ronta di Cesena. Si tratta di una delle zone maggiormente colpite dall’esondazione del fiume Savio. Si apprende che il corpo senza vita della poveretta è stato rinvenuto in mattinata sulla spiaggia di Zadina, sul litorale nord, di Cesenatico. Era dalla tarda serata del 16 maggio che di quella donna non si avevano notizie ed il suo cadavere è stato trascinato dalla corrente impetuosa del fiume Savio.

Uscita con il marito per andare in azienda

Attenzione, per comprendere la portata della tragedia basterà focalizzarsi su un dato: tra i comuni di Ronta di Cesena e Cesenatico ci sono circa 20 chilometri di distanza. Secondo una prima ricostruzione la coppia potrebbe essere uscita di casa per andare nella vicina azienda agricola da loro gestita. Si tratta di una azienda attiva nella produzione e raccolta di erbe aromatiche, spezie e fiori eduli.