Trasporti: Ferri (Anitrav), 'su ddl concorrenza servono modifiche urgenti'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – Un sì convinto al ddl concorrenza nell’audizione in commissione Industria al Senato oggi da parte di Anitrav, l’associazione nazionale delle imprese di trasporto viaggiatori. “Questa categoria da troppo tempo viene sottoposta a vessazioni e anche se siamo riusciti finalmente a farci ascoltare dal Governo Draghi, nella normativa attuale ci sono troppi vincoli, anche rispetto al resto d’Europa con gravi rischi per crescita d’impresa e per l’ambiente”.

Lo ha spiegato Marco Ferri, presidente di Anitrav, associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori in audizione presso la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato.

“Il ddl Concorrenza presentato dal Governo presenta alcuni limiti, evidenziati anche al tavolo della Commissione trasporti dell’Unione Europea, che ha prodotto l'indicazione 529 del 2 febbraio 2022”, ha spiegato Marco Ferri. “Ma ci sono alcuni punti focali e non più rinviabili per provvedere alla riforma della legge 21 del 1992: è un settore vessato da normativa vecchia e quindi c’è necessità di riforma”.

In particolare, spiega Ferri “c’è una grande necessità di una riforma del rilascio delle licenze: siamo l’unico stato in Ue in cui il singolo individuo e ciascuna autovettura ha necessità di una autorizzazione specifica mentre nel resto d’Europa si può rilasciare anche alle aziende. In questo modo si limita la crescita economica e di occupazione in questo settore. Non rilasciare la certificazione all’azienda direttamente limita la crescita del mercato, bisogna reperire continuamente autorizzazioni, anche in comuni che non le rilasciano”.