Trasporti per la festa scudetto a Napoli, summit per potenziarli

L’occasione sarà di quelle epocali e merita un’attenzione logistica e strategia particolare, ecco perché in ordine ai trasporti per la festa scudetto a Napoli è stato messo in calendario un apposito summit per potenziarli. La riunione di stamattina dovrà decidere del prolungamento degli orari dei mezzi pubblici e lo farà a partire dalle ore 12 di oggi.

I media spiegano che si tratta di una riunione per decidere il probabile prolungamento dell’esercizio dei treni della Linea 1 della metropolitana. Ma non solo: dall’incontro dovranno emergere anche indicazioni sulle funicolari cittadine per domenica 30 aprile, il tutto in vista della probabile festa per il terzo scudetto del Napoli. Il dato è quasi certo: domenica l’undici partenopeo potrebbe raggiungere la certezza matematica della vittoria del campionato.

La nota sindacale di USB

E c’è una nota della sigla sindacale USB: “Come USB lavoro privato siamo disponibili ad una trattativa per il potenziamento non stop del servizio pubblico in occasione della festa scudetto del Napoli. A tal proposito chiederemo innanzitutto che venga predisposto un numero di operatori, in tutte le stazioni, adeguato a fronteggiare in sicurezza l’elevata affluenza di utenti, ma anche un congruo incentivo economico ai lavoratori che volontariamente decideranno di aderire all’evento”.

Il Comune vorrebbe vietare auto e moto

Dal canto suo il Comune sembra intenzionato a vietare auto e moto in centro, da cui la necessità di potenziare il trasporto pubblico. Fanpage spiega che la riunione si svolgerà negli uffici del Comune di Napoli, “a Palazzo San Giacomo, su richiesta di Anm, la società che gestisce il trasporto pubblico in città”. L’ordinanza di chiusura al traffico privato per domenica potrebbe arrivare nelle prossime ore e disciplinare una vasta area pedonale, con 89 varchi di accesso al centro della città presidiati da Polizia e Carabinieri.