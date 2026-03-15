Trastevere sotto assedio: petardi, bande di giovani e preoccupazione per la sicurezza

In alcune serate Trastevere è teatro di esplosioni e corse tra le vie: gruppi di maranza , spesso minorenni, utilizzano petardi e batterie di fuochi d'artificio mettendo a rischio residenti e turisti

Nelle ore serali il cuore turistico di Roma vive scene che alternano attrazione e timore: esplosioni di petardi, scoppi di bombe carta e intere batterie di fuochi d’artificio che vengono accese a ridosso dei palazzi e della folla. Questi eventi non sono fenomeni isolati ma si ripetono, alimentati dall’azione di gruppi che la cronaca definisce maranza. Si tratta di bande composte in larga parte da giovanissimi, spesso minorenni e con background migratorio, che trasformano le strade in palcoscenici notturni dove la pericolosità degli ordigni esplosivi si somma al rischio di scontri e danneggiamenti.

La convivenza tra vita notturna, turismo e abitudini locali viene messa a dura prova quando questi gruppi si muovono in massa, anche fino a notte fonda. Molti residenti raccontano di paura e disagio, mentre i visitatori assistono increduli a scene che dovrebbero appartenere a contesti molto diversi. L’uso di petardi vicino alla folla e l’eventuale presenza di strumenti contundenti o da taglio aggravano la situazione: emerge così il concetto di presa d’ostaggio del rione, inteso come controllo temporaneo dello spazio pubblico da parte di gruppi organizzati.

Il fenomeno nelle strade di Trastevere

Dietro alle immagini notturne ci sono dinamiche sociali e culturali complesse. Le azioni rumorose e spesso pericolose non sono sempre fini a sé stesse: in molti casi servono a marcare un’identità collettiva, a segnalare appartenenza a una banda o a conquistare visibilità sui social. Il risultato è una spirale in cui la ricerca di riconoscimento si traduce in comportamenti rischiosi, come l’uso di fuochi d’artificio in spazi affollati o l’accensione di batterie esplosive a ridosso dei palazzi. Questo fenomeno provoca, oltre al danno fisico, un danno simbolico al senso di sicurezza del quartiere.

Chi sono i “maranza”?

I gruppi notati nelle cronache sono in gran parte composti da minorenni e giovanissimi adulti, spesso con origini straniere e con storie di marginalità o di scarsa integrazione. Non sempre si tratta di organizzazioni gerarchiche: molte volte sono comparse spontanee, aggregate attorno a rituali di gruppo e a dinamiche di branco. La presenza, in alcuni episodi, di armi improprie o di comportamenti aggressivi aumenta la pericolosità degli incontri. Comprendere il profilo di queste persone e le motivazioni che le spingono è fondamentale per progettare interventi efficaci, che vadano oltre la sola repressione.

Conseguenze e rischi per la comunità

Le esplosioni e il lancio di petardi provocano rischi concreti: ferite, incendi, vetri rotti e danni alle facciate degli edifici storici. Il tema della sicurezza pubblica si intreccia con quello economico, poiché la reputazione di un rione turistico come Trastevere può risentirne, con effetti sul commercio e sull’ospitalità. Oltre al danno materiale, c’è l’effetto su chi vive e lavora nel quartiere: la percezione di insicurezza cambia le abitudini, limita la socialità e spinge le istituzioni locali a intervenire con misure straordinarie. Il contrasto deve bilanciare repressione e prevenzione per evitare che la tensione netta degeneri in conflitto sociale.

Quali risposte per arginare il fenomeno

Le soluzioni efficaci richiedono un mix di interventi amministrativi, di polizia e sociali. Le forze dell’ordine possono aumentare la presenza serale, coordinare controlli mirati e utilizzare strumenti tecnologici per la videosorveglianza, ma da soli non bastano. È necessario introdurre norme più rigide sulla vendita e l’uso di determinati articoli pirotecnici e potenziare il dialogo con esercenti e residenti per creare reti di segnalazione rapida. Allo stesso tempo, è importante implementare misure preventive che puntino alla riduzione delle cause profonde, come la mancanza di opportunità per i giovani e la scarsa integrazione sociale.

Intervento immediato e prevenzione a lungo termine

Nel breve periodo servono ordini pubblici, sanzioni e campagne informative sul rischio dei petardi e dei fuochi d’artificio in ambienti affollati. Sul medio-lungo termine, invece, le strategie devono includere investimenti in centri giovanili, progetti educativi e percorsi di riabilitazione sociale per i minorenni coinvolti, oltre a iniziative di mediazione tra istituzioni, associazioni locali e comunità migranti. Solo una combinazione di prevenzione, supporto sociale e controllo può restituire al quartiere la tranquillità perduta senza trasformare la risposta in mera repressione.