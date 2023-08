La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, venerdì 4 agosto, quando un uomo ha perso la vita a seguito di un terribile incidente in un campo agricolo in località Miglierina, comune situato in provincia di Catanzaro, in Calabria.

Catanzaro, il trattore si ribalta e travolge un pensionato: morto 75enne

Secondo le prime informazioni che arrivano in merito a quanto accaduto, la vittima si trovava alla guida di un trattore il quale, per cause ancora ignote e in corso di accertamento, si è improvvisamente ribaltato all’interno di un terreno agricolo. L’uomo, che in quel momento era seduto al posto di guida del pesante mezzo, è rimasto schiacciato e non ha avuto possibilità di salvarsi.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del 75enne

Il personale medico intervenuto sul luogo dell’incidente, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 75enne. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma tutti i tentativi sono stati vani. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso utili a ricostruire l’accaduto e una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro. I caschi rossi hanno messo in sicurezza la zona liberando il corpo incastrato dell’anziano da sotto il trattore, mentre le forze dell’ordine si sono messe al lavoro per capire le cause che hanno portato a questa tragedia.