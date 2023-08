Figlio uccide il padre a coltellate in giardino, dramma nel Bergamasco

Figlio uccide il padre a coltellate nel giardino di casa: la tragedia si è consumata a Cavernago, in provincia di Bergamo.

Orrore a Cavernago: figlio uccide il padre a coltellate nel giardino di casa. Il delitto, avvenuto in provincia di Bergamo, è stato compiuto durante una lite scaturita da futili motivi.

Lite familiare culmina in tragedia a Cavernago, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 30 anni ha ucciso a coltellate il padre di 64 anni nel giardino dell’abitazione in cui vivevano. Il drammatico delitto ha avuto luogo nel pomeriggio di venerdì 4 agosto.

La vittima è stata identificata come Umberto Gaivotti mentre l’omicida è Federico Gaivotti. Secondo quanto riferito da BergamoNews, il 64enne aveva un’impresa edile con l’ex moglie Cristina, dalla quale aveva avuto anche un altro figlio che vive con la madre a Seriate.

Omicidio, testimonianze e arresto

Stando a quanto scaturito dalle testimonianze dei vicini della vittima raccolte dalle forze dell’ordine, l’omicidio è avvenuto durante una delle tante liti che caratterizzavano il rapporto tra padre e figlio.

Quando Gaivotti senior ha urlato mentre veniva pugnalato più volte dal figlio, i residenti in zona hanno subito dato l’allarme ma per i paramedici è stato impossibile salvare l’uomo. Il 30enne, intanto, è stato preso in custodia dai carabinieri di Bergano.