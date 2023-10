Travolge un'anziana mentre fa retromarcia: 40enne accusato di omicidio stradale

A San Cesareo, in provincia di Roma, un uomo ha travolto un'anziana di 88 anni. I familiari della vittima hanno cercato di aggredirlo.

Stava facendo una manovra di retromarcia mentre si trovava a bordo del suo furgone, quando ha travolto una donna di 88 anni. Il dramma si è consumato a San Cesareo, in provincia di Roma, nella mattinata di lunedì 16 ottobre. L’uomo ha chiamato i soccorsi, ma ogni sforzo per salvare la donna è stato purtroppo vano. Il decesso dell’anziana donna è avvenuto sul colpo.

Anziana di 88 anni uccisa mentre il Corriere fa retromarcia: morta sul colpo

Stando a quanto riporta la testata “Romatoday”, l’uomo, uno spedizioniere, stava per ripartire e aveva effettuato poco prima una consegna. Nel fare la retromarcia non avrebbe poi visto cosa stava accadendo dagli specchietti retrovisori. Pare inoltre che l’anziana donna si trovasse in quegli istanti dietro al mezzo. Lo spedizioniere dopo l’allerta ai soccorsi sarebbe stato raggiunto dai familiari che avrebbero tentato di aggredirlo. L’uomo è fuggito, ma è stato salvato dai Carabinieri.

Sequestrato il furgone dello spedizioniere

Nel frattempo, i militari hanno trasportato lo spedizioniere in caserma che dovrà rispondere delle accuse di omicidio stradale. Le forze dell’ordine hanno inoltre provveduto al sequestro del mezzo, mentre sul corpo della vittima – così come è stato disposto dall’autorità giudiziaria – verrà effettuata l’autopsia.