Come ogni anno, con l’arrivo del mese di dicembre verrà accreditata la tredicesima mensilità a lavoratori dipendenti e pensionati: la retribuzione aggiuntiva che matura nel corso dell’anno non considera i lavoratori straordinari discontinui.

Tredicesima 2023: chi percepisce il pagamento

Tutti i lavoratori dipendenti aspettano con ansia il mese di dicembre per ricevere la tanto agognata tredicesima. Quasi tutti, infatti, ricevono questa mensilità maturata nel corso di tutto l’anno solo nell’ultimo mese, anche se qualcuno può accordarsi con il datore di lavoro per vedersela distribuita ogni 30 giorni. Calcolare quanto si perciperà non è complicato: bisogna moltiplicare la retribuzione lorda mensile per il numero dei mesi lavorati e poi dividere il risultato per dodici. Se il calcolo è il medesimo per tutti, le date invece possono essere molto diverse fra loro.

Tredicesima 2023: quando arriveranno i pagamenti

La tredicesima per le pensioni, l’assegno sociale e l’invalidità civile sarà pagata già il 1 dicembre. Per i lavoratori privati dipende dal contratto collettivo, ma generalemente tutti la percepiscono prima di Natale. Per il Ccnl Commercio, invece, è obbligatorio che la tredicesima sia pagata entro il 24 dicembre; discorso molto simile anche per il Ccnl Metalmeccanici. Cambiano le cose per i dipendenti statali: gli insegnanti dovrebbero percepire la somma il 14 dicembre, gli altri dipendenti pubblici devono segnare sul calendario la data del 16 del prossimo mese.