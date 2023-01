Tremendo scontro fra tir sulla A4, morto sul colpo un 49enne

Il Lombardia un tremendo scontro si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi fra tir sulla A4, dove purtroppo è morto sul colpo un 49enne.

Da quanto si apprende in queste ore quattro mezzi pesanti (alcune testate dicono addirittura cinque) hanno impattato violentemente fra Trezzo e Cavenago provocando un inferno di lamiera e motrici intraversate sulla carreggiata. I media spiegano che l’incidente stradale in questione si è verificato sulla A4 in direzione di Torino, tra Trezzo, in territorio della città metropolitana di Milano e Cavenago in Lombardia.

Scontro fra tir sulla A4, morto 49enne

Secondo un primo e già tragico bilancio quel sinistro ha provocato un morto, un 49enne che è deceduto sul colpo.

L’incidente è avvenuto alle 5.24 e sul posto sono accorsi a razzo due mezzi dei vigili del fuoco assieme alle pattuglie della polizia stradale sottosezione Autostrade.

Uno dei mezzi si è intraversato e ribaltato

Da quanto si riesce ad apprendere poi ci sono tre persone, “altri tre uomini di 28, 34 e 45 anni”, che da quell’inferno sono miracolosamente illesi. Sul tratto interessato ci sono 8 i km di coda e 3 km in corrispondenza dell’uscita di Seriate in direzione Milano dopo l’incidente.

Stando alle ultime notizie uno dei grossi mezzi si è ribaltato disperdendo il carico sulla carreggiata.