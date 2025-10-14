Momenti di panico nel centro di Treviglio nella serata di lunedì 13 ottobre, quando una lite all’interno di un bar si è trasformata in un episodio di violenza grave. Un uomo di 44 anni è stato accoltellato alla gola davanti agli occhi dei presenti, mentre l’aggressore è riuscito a darsi alla fuga.

Treviglio, lite al bar finisce nel sangue: 44enne accoltellato

Momenti di terrore nella serata di lunedì 13 ottobre a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 44 anni è stato accoltellato alla gola all’interno di un bar situato tra via Abate Crippa e via XX Settembre, a pochi passi dal centro.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione tra due clienti — probabilmente entrambi di origine nordafricana — è degenerata in pochi istanti. Durante il violento alterco, uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendo con forza il rivale, che si è accasciato al suolo sotto gli occhi attoniti degli altri presenti.

Un operatore della Croce Rossa, che si trovava casualmente nei pressi del locale al termine del turno di servizio, è intervenuto per prestare i primi soccorsi tamponando la ferita in attesa dell’arrivo del 118.

La vittima è stata poi trasferita d’urgenza all’ospedale di Treviglio, dove è tuttora ricoverata in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore, invece, è riuscito a fuggire e al momento è ricercato. I carabinieri della compagnia locale stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze di clienti e passanti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e risalire all’identità del responsabile.