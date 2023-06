Paura nella notte a Treviso: un’auto elettrica è esplosa nel garage e ha scatenato un incendio che ha distrutto la casa e causato un blackout.

Auto elettrica esplosa a Treviso

Paura nella notte tra martedì e mercoledì 14 giugno a Treviso, quando un’auto è esplosa in un garage, generando un incendio. Si è trattato di un veicolo elettrico, nello specifico una Renault Zoe, che per cause ancora ignote ha preso fuoco. Non si trovava sotto carica.

L’esplosione, come raccontato dai testimoni, ha mandato in frantumi il box e ha raggiunto anche la casa del proprietario dell’auto. Danneggiata anche l’abitazione e il veicolo dei vicini, oltre alla paura generale che si è diffusa nel quartiere.

L’auto elettrica ha mandato in tilt anche la centralina Enel che si trovava a pochi metri di distanza, causando un blackout nell’intera zona. Fortunatamente non ci sono state vittime.

Il racconto delle vittime dell’esplosione

«Sinceramente non auguro a nessuno di vivere quello che è capitato a noi», ha detto la donna vittima dell’incidente. Poi le parole del marito: