Treviso, morto un noto imprenditore della zona: aveva 68 anni

È morto Eugenio Lucchetta, 68 anni, noto imprenditore della zona di Treviso: era ricoverato da diverse settimane a causa di un grave scompenso cardiaco.

Eugenio Lucchetta ci ha lasciati a 68 anni

Si è spento all’età di 68 anni nell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso: si tratta di Eugenio Lucchetta, imprenditore molto noto nel comune di Sernaglia per aver aperto la prima azienda di macchine agricole e giardinaggio.

Il signor Lucchetta era ricoverato ormai da un mese e mezzo al reparto di cardiochirurgia dell’ospedale del capoluogo veneto a causa di un grave scompenso cardiaco.

Il 68enne aspettava il trapianto del cuore quando purtroppo ha contratto in ospedale una broncopolmonite che l’ha ulteriormente indebolito, e le è stata fatale.

Il dolore di amici e parenti

Eugenio lascia la moglie Giuseppina, casalinga, e i figli, Lorenzo e Raffaella, che collaboravano con lui nella conduzione dell’azienda; piangono la sua scomparsa anche la nuora Regina, il nipote Marco e tutti gli altri numerosi parenti e amici.

Lucchetta era molto amato nella zona: non solo per la sua attività, aperta da diversi decenni, che lo aveva messo in contatto con numerose persone, ma anche per esser stato per tanti anni consigliere del consorzio Brentella.