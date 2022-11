In una intervista al Fatto Quotidiano Pasquale Tridico lo ha detto con molta chiarezza, laciando intendere un concetto che suona più o meno così: “Ma quali divani, senza Reddito di Cittadinanza c’è solo la Caritas”. Il presidente dell’Inps dice chiaramente che la scomparsa della misura farà danni “dinamici”.

E spiega: “Da aprile 2019 a oggi hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità 2,24 milioni di nuclei familiari per un totale di oltre 5 milioni di persone, con un importo medio Rdc-Pdc (reddito e pensione di cittadinanza) attualmente di circa 550 euro per nucleo e una spesa totale di circa 8 miliardi l’anno”. E poi: “Circa il 20% dei percettori già lavorava, con guadagni minimi, fin dall’inizio della misura e non ha smesso di farlo, anzi ha aumentato la propria offerta sul mercato, come abbiamo rilevato nell’ultimo rapporto annuale Inps.

Un dato sufficiente a rilevare che il reddito non incentiva a stare sul divano“.

Un programma con “mobilità molto sostenuta”

I dati che enuncia Tridico in ordine alla misura del M5s che il governo Meloni si appresta a resettare proseguono: “I dati mostrano che il programma del Rdc non è statico, anzi ha una mobilità molto sostenuta, con un tasso di sostituzione di circa il 50%: dall’inizio sono ‘entrate’ 5 milioni di persone e ne sono ‘uscite’ la metà.

Le ‘permanenze’ sono soprattutto di chi ha maggiore distanza dal mercato del lavoro: minori, anziani, disabili e soggetti che non presentano rapporti di lavoro negli ultimi anni o che non ne hanno mai avuti“.