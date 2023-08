Trieste, perde il controllo dello scooter in galleria e si schianta: ferito u...

Il pericoloso incidente è avvenuto nella notte in una galleria situata nel centro di Trieste: 23enne ricoverato in Cattinara

Lo schianto è avvenuto all’interno della galleria Campi Elisi, situata nel centro di Trieste, nel corso della notte tra il 2 e 3 Agosto. Sfortunato protagonista dell’incidente è stato un ragazzo di 23 anni che era alla guida di uno scooter: il giovane è stato soccorso in primis da una Guardia Giurata.

Trieste, 23enne perde il controllo dello scooter in galleria e si schianta: è ricoverato in Cattinara

Al momento non è ancora stata chiarita l’esatta dinamica del sinistro, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra che l’incidente avvenuto questa notte nella galleria Campi Elisi sia stato del tutto autonomo. Il 23enne stava percorrendo la galleria quando, forse a causa di una distrazione, ha perso il controllo del suo scooter finendo per cadere rovinosamente a terra. In quel momento passava di lì una Guardia Giurata, la prima persona a fornire il suo aiuto al 23enne ferito.

Le condizioni di salute del ragazzo: il trasferimento in ospedale

L’uomo corso in aiuto del giovane ha immediatamente allertato i soccorsi che sono arrivati sul luogo dell’incidente qualche minuto più tardi. Il ragazzo è stato accompagnato in ospedale dai medici del 118 ed è attualmente ricoverato alla Cattinara dopo aver riportato delle escoriazioni su diverse parti del corpo.