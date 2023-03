Usciti da poco da Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont del Trono Over sono in attesa del loro primo figlio

Dalla tv alla vita reale. Da un’esterna a una vita insieme. Usciti da poco dal dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont del Trono Over sono in attesa del loro primo figlio.

Una coppia nata a telecamere spente

Anni fa Antonella partecipò a Uomini e Donne nel ruolo di tronista: scelse Marco Meloni, che però le disse di no. A distanza di tempo ha voluto riprovarci. C’è chi resta dentro il programma mesi o anni, passando da una storia all’altra senza riuscire a trovare l’amore. Non è stato così per Antonella. Lei e Luca si sono conosciuti durante il Trono Over dell’edizione 2022/2023. Purtroppo, di loro si è visto poco: per motivi legati principalmente a impegni lavorativi, i due non sono riusciti a essere molto presenti durante le registrazioni delle puntate. Ma hanno recuperato al di fuori del programma. E, a quanto pare, lo hanno fatto alla grande.

La notizia della gravidanza su Instagram

A diffondere su Instagram la notizia della gravidanza di Antonella è stato il sempre super informato Lorenzo Pugnaloni. Lo stesso ha pubblicato una conversazione avuta proprio con la futura mamma, in cui gli annuncia che presto lei e Luca diventeranno tre.