Giovedì sera, 27 marzo, i vigili del fuoco e i carabinieri sono giunti in via dello Scoutismo a Mogliano Veneto, dopo la segnalazione di un odore sospetto, scoprendo il tragico epilogo: il cadavere di una donna di 74 anni trovata morta in casa, deceduta da giorni.

Morta da giorni: trovato il cadavere di una donna in casa

Dopo aver sfondato la porta dell’abitazione, i soccorritori si sono trovati di fronte al corpo senza vita di una donna. Le condizioni del cadavere suggeriscono che la morte della signora, di origini sarde, risalga a diversi giorni, se non settimane.

A confermare questa ipotesi sarebbe stato anche lo stato di degrado dell’abitazione, talmente compromesso da richiedere un intervento di disinfestazione.

L’episodio mette in luce il dramma della solitudine che colpisce molti anziani, spesso con parenti lontani. La donna, secondo le prime informazioni, era vedova e i familiari ancora in vita risiedono fuori dalla provincia di Treviso.

Morta da giorni: trovato il cadavere di una donna in casa. Le prime ipotesi

Dopo aver esaminato la salma, il medico legale avrebbe confermato che la morte è avvenuta per cause naturali. La donna è stata quindi trasferita all’obitorio e messa a disposizione dei familiari. Fino ad ora, però, non risulta alcuna richiesta per una visita né che i familiari della 74enne si siano fatti avanti per ritirare la salma o presentare una richiesta formale.