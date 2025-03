Una donna è stata trovata morta in casa a Spoleto, in provincia di Perugia. La scoperta è avvenuta dopo che un uomo, minacciando di suicidarsi gettandosi dal ponte delle Torri, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Spoleto, donna trovata morta in casa

Il cadavere della vittima, 37enne originaria di Palermo, è stato rinvenuto in un appartamento situato in corso Garibaldi, vicino al centro storico di Spoleto. Le cause del decesso sono ancora sconosciute, dalle prime indagini si teme possa essere stata strangolata, ma sono in corso gli accertamenti da parte del medico legale. Sul posto anche la Squadra Mobile della questura di Perugia, il procuratore di Spoleto Claudio Cicchella e il medico legale Eleonora Mezzetti.

L’uomo a chi si è avvicinato avrebbe detto “ho ucciso mia moglie“, allertando le autorità che quindi si sono subito recate all’abitazione.

Spoleto, donna trovata morta in casa: il marito confessa il delitto

Il marito della donna, che avrebbe confessato il femminicidio a chi gli si è avvicinato, è stato trovato mentre tentava di gettarsi dal ponte delle Torri, un luogo situato a poco più di un chilometro dall’abitazione in cui è stato scoperto il corpo.

L’uomo, un 48enne originario di Milano, è stato soccorso e condotto al commissariato della città, dove gli investigatori stanno esaminando la sua posizione.