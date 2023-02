Trovato il corpo di una donna fatta a pezzi: orrore a Parigi

A Parigi è stato trovato il cadavere di una donna, fatto a pezzi, all'interno di un sacco per la spazzatura.

Orrore a Parigi. In un parco è stato trovato il cadavere di una donna fatta a pezzi chiuso in un sacco dell’immondizia. Lo hanno scoperto nella giornata di ieri alcuni giardinieri nel parco parigino delle Buttes-Chaumont, nel XIX arrondissement della capitale francese.

Nello stesso posto, lo scorso ottobre, era avvenuta un’altra terribile tragedia. In quel parco, infatti, era stato trovato il corpo di una bambina di 12 anni abbandonato in un baule.

Orrore a Parigi: aperta un’inchiesta per omicidio

François Dagnaud, sindaco dell’arrondissement, ha disposto l’immediata chiusura al pubblico del parco in cui è avvenuto il ritrovamento. Secondo alcune fonti della Procura, i responsabili del servizio giardini del Comune hanno rinvenuto solo “una parte del cadavere della vittima“.

Hanno immediatamente aperto un’inchiesta per omicidio. Al momento non ci sono elementi per stabilire quando sia morta la vittima.