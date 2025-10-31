La scomparsa di Miriam Oliviero, 24enne di Monteroni d’Arbia, ha scosso profondamente Siena e il suo territorio circostante. La giovane era uscita di casa martedì mattina senza farvi più ritorno, lasciando i familiari in apprensione quando il suo telefono ha continuato a segnalare movimenti inspiegabili nel centro storico della città. Le ricerche si sono concluse tragicamente questa mattina con il ritrovamento del corpo.

Miriam Oliviero scomparsa da martedì: ultimi movimenti e allarme dei familiari

Miriam era uscita di casa martedì mattina e, poco prima delle 14, aveva contattato la madre da Siena per chiedere come comportarsi in caso di ritardo al lavoro alla biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia, dove non si è mai presentata. La giovane viveva da sola ma non disponeva di mezzi propri, muovendosi abitualmente con treni e autobus.

La sua improvvisa scomparsa, insieme al fatto che non aveva portato con sé il cane a cui era molto affezionata, aveva allarmato i genitori. Dopo la denuncia, volontari e forze dell’ordine avevano perlustrato piazze, vie e scale del centro storico, mentre gli investigatori acquisivano filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire gli ultimi spostamenti della ragazza.

La famiglia aveva espresso preoccupazione per il possibile coinvolgimento di terzi, sottolineando la fragilità recente di Miriam.

Trovato il corpo di Miriam Oliviero, la ragazza scomparsa giorni fa

Miriam Oliviero, originaria di Monteroni d’Arbia, è stata ritrovata senza vita questa mattina a Siena. Il corpo della giovane, come riportato dall’ANSA, sarebbe stato individuato dai carabinieri e dai vigili del fuoco su un tetto nei pressi della parte bassa della Torre del Mangia, vicino a piazza del Campo. Proprio quell’area sarebbe stata oggetto delle ricerche fin dalle prime ore, dopo che il telefono cellulare della ragazza era stato geolocalizzato tra le vie circostanti la piazza, segnalando movimenti inspiegabili.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, mentre le autorità hanno avviato indagini per chiarire le circostanze della tragedia. La Procura ha disposto l’autopsia e sta proseguendo gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.