Un dramma familiare ha scosso Passignano sul Trasimeno questa mattina, quando un giovane di circa 30 anni è stato individuato nella zona verde del Piodocchietto dopo essere scomparso. Il padre, preoccupato per le sorti del figlio, aveva avviato ricerche disperate, coinvolgendo anche i soccorsi del 118.

Passignano sul Trasimeno, padre cerca il figlio scomparso: ricerche terminate in tragedia

Questa mattina, nella zona verde del Piodocchietto, provincia di Perugia, un padre ha fatto la tragica scoperta del corpo senza vita del figlio, un uomo di circa 30 anni. Disperato per la sua scomparsa, l’uomo ha immediatamente allertato il personale sanitario del 118, ma all’arrivo dei soccorsi per il giovane non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno ascoltato il padre per ricostruire gli ultimi momenti vissuti dal trentenne. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale.

Passignano sul Trasimeno, morto il giovane scomparso: le prime ipotesi

Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. Gli investigatori stanno analizzando l’area del ritrovamento e raccogliendo informazioni sulle ultime ore di vita del giovane, cercando di capire se fosse solo o accompagnato al momento del malore. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un possibile abuso di sostanze stupefacenti, senza escludere altre cause.

L’autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica di Perugia, fornirà nei prossimi giorni indicazioni più precise sulle cause della tragedia.