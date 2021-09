Trovato morto il sub 21enne scomparso dalla spiaggia del Ginepro: tragedia all’Isola d’Elba

Tragico destino per un sub di 21 anni trovato senza vita a largo della spiaggia del Ginepro.

È stato trovato senza vita vita il corpo di un sub di 21 anni. La vittima si chiama Cosimo Piccini: il giovane è morto durante l’immersione. Nel frattempo è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Sub morto a largo della spiaggia del Ginepro

Potrebbe essere stato un malore la causa del decesso di Cosimo Piccini. Il ragazzo aveva scelto di fare una battuta di pesca intorno alle ore 20 mercoledì 15 settembre 2021. Era in compagnia di un amico che, non vedendolo più risalire, ha chiamato i soccorsi. Sul posto è immediatamente giunta la capitaneria di porto.

Sub morto a largo della spiaggia del Ginepro, le prime ricerche

Il personale si è messo subito alla ricerca del giovane, ma senza alcun esito.

Presente anche un elicottero della guardia costiera. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte. C’è voluta la mattinata di giovedì 16 settembre 2021 per ricevere il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno.

Sub morto a largo della spiaggia del Ginepro, il ritrovamento

Intorno alle ore 10,30 di giovedì 16 settembre è stato trovato il corpo senza vita del ragazzo: si trovava a circa 20 metri di profondità.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di parenti, amici e conoscenti sui social network.