Tragedia in provincia di Teramo, dove un giovane di 12 anni è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione dai genitori.

Sono ancora ignote le cause del decesso e sulla vicenda stanno indagando i militari dell’arma dei carabinieri.

Trovato morto nel giardino di casa dai genitori: aveva 12 anni

La tragedia si è consumata ieri, 13 febbraio 2023, intorno alle 20.30 circa. Il nome della vittima è Michelangelo Scaramazza ed aveva 12 anni. Secondo quanto riporta Fanpage, il giovane stava giocando in giardino prima di cena, per la precisione vicino l’altalena.

I genitori non hanno avuto alcuna risposta dopo averlo chiamato più volte. Corsi in giardino per controllare che non fosse accaduto nulla, hanno trovato il corpo del figlio privo di vita.

I soccorsi e le indagini: disposta l’autopsia

Dopo aver allertato il numero d’emergenza, è giunta sul posto un’ambulanza del 118 con personale medico a bordo e una volante dei carabinieri. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 12enne, mentre i carabinieri hanno iniziato ad indagare.

Quasi sicuramente il giovane potrebbe aver avuto un malore che gli è stato fatale, ma per trovare la vera causa della morte di Michelangelo Scaramazza è stata disposta l’autopsia.

Le parole del sindaco di Ancarano

La comunità è sotto choc dato che la famiglia di Michelangelo è conosiuta e stimata ad Ancarano, paese in provincia di Teramo. Il sindaco della città ha scritto queste parole per dire addio a Michelangelo e stare vicino alla famiglia: