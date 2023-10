Sequestrati oltre 11mila euro a Napoli: arrestate cinque persone per truffa

A Napoli i carabinieri hanno arrestato 5 persone per la truffa del cosiddetto “finto nipote”, sequestrando inoltre i proventi degli illeciti: 11mila euro.

La truffa del finto nipote a Napoli

Sono stati documentati ben 25 episodi di truffa del finto nipote a Napoli e in queste ore i carabinieri hanno arrestato 5 persone, sequestrando ben 11mila euro.

Sono gli impressionanti numeri che emergono da un’operazione delle forze dell’ordine nella città partenopea, dove gli indiziati mettevano in atto truffe molto gravi ai danni di persone anziane.

Gli episodi sono stati commessi dal 2020 al 2021 e ora gli indagati dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Le forze dell’ordine hanno anche individuato una centrale telefonica da cui partivano le chiamate con le istruzioni per i finti corrieri che si recavano a raggirare le vittime.

Truffa del finto nipote a Napoli: in cosa consiste

Sono tanti i casi di anziani truffati con la tecnica del finto nipote a Napoli.

Questa truffa si svolgeva in modo molto semplice e subdolo: i criminali – di cui l’ultimo è stato catturato nella mattina del 16 ottobre – contattavano la vittima fingendo di essere un parente e spiegando che c’era bisogno di pagare per un pacco in consegna.

Al telefono si parlava di urgenza e si paventavano tragiche conseguenze. A quel punto i malcapitati, scelti fra anziani soli e facilmente manipolabili, acconsentivano al pagamento della somma che non era per nulla basso.

Ecco quindi che nella seconda parte del piano, il corriere si presentava a casa della vittima, che gli consegnava soldi e in alcuni casi anche gioielli.