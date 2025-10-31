Truffa nel fotovoltaico: scoperto un raggiro da 80 milioni di euro!

Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia ha rivelato una truffa di enormi proporzioni nel settore del fotovoltaico, con un danno stimato di circa 80 milioni di euro. Questo raggiro ha coinvolto circa seimila clienti, molti dei quali erano in situazioni di vulnerabilità economica. La scoperta di questa frode ha portato a misure drastiche, tra cui il sequestro immediato del portale voltaiko.com, utilizzato per perpetrare il crimine.

La struttura della truffa

Il sistema truffaldino era basato su un modello di business fraudolento che prometteva investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Tuttavia, a differenza delle normali pratiche commerciali, non era prevista l’installazione di impianti fisici. Gli utenti venivano indotti a noleggiare pannelli fotovoltaici che in realtà non esistevano, ricevendo in cambio la promessa di rendimenti mensili o trimestrali sotto forma di energy point.

Un’organizzazione piramidale

Questo raggiro era orchestrato da un gruppo criminale transnazionale organizzato in una struttura piramidale. Le indagini hanno rivelato che i truffatori utilizzavano strategie ingannevoli per attrarre investimenti, sfruttando la buona volontà di persone desiderose di contribuire a un futuro più sostenibile.

Le conseguenze legali e le indagini

Durante le perquisizioni effettuate in diverse località d’Italia, sono stati sequestrati numerosi beni, tra cui criptovalute, dispositivi elettronici, oggetti di lusso e lingotti d’oro. Inoltre, sono stati bloccati 95 conti correnti associati all’operazione fraudolenta, che hanno contribuito a facilitare il flusso di denaro illecito.

Il ruolo delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno svolto un lavoro fondamentale per smascherare questa truffa. Le indagini hanno richiesto tempo e sforzi considerevoli, con numerosi agenti coinvolti in perquisizioni e operazioni di intelligence. La loro determinazione ha portato alla luce le attività illecite di un’organizzazione ben strutturata.

La scoperta di questa truffa nel settore fotovoltaico rappresenta un campanello d’allarme per tutti coloro che desiderano investire in energie rinnovabili. È fondamentale verificare la legittimità delle offerte e delle proposte di investimento, per evitare di cadere in trappole simili. La combinazione di vigilanza pubblica e l’azione delle autorità competenti sono essenziali per proteggere i cittadini da frodi così gravi.