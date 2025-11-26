Home > Tecnologia > La truffa dal prefisso +44: crescono le chiamate sospette dal Regno Unito

La truffa dal prefisso +44: crescono le chiamate sospette dal Regno Unito

Chiamate ingannevoli dall’estero: utenti segnalano un aumento dei numeri britannici sospetti

Ricomincia a girare la truffa delle brevi chiamate e dei messaggi che rischia di nuocere ai dati personali ed ai conti correnti degli utenti.

di Pubblicato il

Negli ultimi giorni diversi quotidiani italiani hanno riportato l’arrivo, per molti cittadini, di chiamate da numeri esteri con prefisso britannico +44.

L’iter è lo stesso di altre truffe telefoniche già note: rispondendo alla telefonata, che utilizza voci preregistrate, vengono proposte opportunità lavorative oppure offerte apparentemente vantaggiose, come investimenti dal ritorno assicurato.

Si tratta in realtà di un escamotage per accedere a dati personali o ai conti bancari delle vittime.

Oltre alle telefonate, è sempre più diffuso anche l’uso di servizi di messaggistica come WhatsApp e Telegram. È quindi fondamentale evitare di aprire link provenienti da numeri sconosciuti o da prefissi internazionali sospetti.

Cosa fare se si riceve una telefonata dal prefisso telefonico +44

È importante, nel caso in cui si ricevano chiamate da numeri sconosciuti con prefissi internazionali, non accettare la chiamata e non richiamare. Spesso, infatti, si tratta della truffa “wangiri”: telefonate intenzionalmente brevi ricevute di notte o durante l’orario lavorativo che spingono il destinatario, ignaro e a volte spinto dalla curiosità, a richiamare. In questo modo possono essere addebitati costi elevatissimi, anche per pochi minuti di chiamata, o attivati servizi in abbonamento indesiderati.

Se non si è certi di chi vi abbia contattato, è sempre consigliabile cercare il numero su Google. Ed è fondamentale ricordare che il prefisso britannico non è l’unico a essere coinvolto in questi tentativi di truffa; tra quelli più segnalati ci sono:

  • +373 | Moldavia
  • +33 | Francia
  • +216 | Tunisia
  • +44 | Regno Unito
  • +383 | Kosovo
  • +53 | Cuba
  • +34 | Spagna
  • +32 | Belgio

È buona norma, nel caso si riceva una chiamata da un prefisso sospetto, segnalare e bloccare il numero per proteggersi anche da eventuali attacchi futuri.

L’impennata di casi in questo periodo è dovuta anche alle festività in arrivo, momento in cui le persone si trovano più propense a spendere, per il truffatore dunque questo è il periodo perfetto per scendere in campo. Prestare attenzione è fondamentale.