La truffa dal prefisso +44: crescono le chiamate sospette dal Regno Unito

Negli ultimi giorni diversi quotidiani italiani hanno riportato l’arrivo, per molti cittadini, di chiamate da numeri esteri con prefisso britannico +44.

L’iter è lo stesso di altre truffe telefoniche già note: rispondendo alla telefonata, che utilizza voci preregistrate, vengono proposte opportunità lavorative oppure offerte apparentemente vantaggiose, come investimenti dal ritorno assicurato.

Si tratta in realtà di un escamotage per accedere a dati personali o ai conti bancari delle vittime.

Oltre alle telefonate, è sempre più diffuso anche l’uso di servizi di messaggistica come WhatsApp e Telegram. È quindi fondamentale evitare di aprire link provenienti da numeri sconosciuti o da prefissi internazionali sospetti.

Cosa fare se si riceve una telefonata dal prefisso telefonico +44

È importante, nel caso in cui si ricevano chiamate da numeri sconosciuti con prefissi internazionali, non accettare la chiamata e non richiamare. Spesso, infatti, si tratta della truffa “wangiri”: telefonate intenzionalmente brevi ricevute di notte o durante l’orario lavorativo che spingono il destinatario, ignaro e a volte spinto dalla curiosità, a richiamare. In questo modo possono essere addebitati costi elevatissimi, anche per pochi minuti di chiamata, o attivati servizi in abbonamento indesiderati.

Se non si è certi di chi vi abbia contattato, è sempre consigliabile cercare il numero su Google. Ed è fondamentale ricordare che il prefisso britannico non è l’unico a essere coinvolto in questi tentativi di truffa; tra quelli più segnalati ci sono:

+373 | Moldavia

+33 | Francia

+216 | Tunisia

+44 | Regno Unito

+383 | Kosovo

+53 | Cuba

+34 | Spagna

+32 | Belgio

È buona norma, nel caso si riceva una chiamata da un prefisso sospetto, segnalare e bloccare il numero per proteggersi anche da eventuali attacchi futuri.

L’impennata di casi in questo periodo è dovuta anche alle festività in arrivo, momento in cui le persone si trovano più propense a spendere, per il truffatore dunque questo è il periodo perfetto per scendere in campo. Prestare attenzione è fondamentale.