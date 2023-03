Lui finge di essere rapito, lei scopre che è un truffatore

Scoperto il truffatore che da due anni chiedeva soldi a una donna, fingendo di amarla online e non volendola mai incontrare

Gli amori nati online sono ormai la normalità. Chi non è mai uscito con qualcuno incontrato su una app di appuntamenti? O che ha scritto un primo messaggio su Instagram o su Facebook? Fin qui, nulla fuori dall’ordinario. La vicenda accaduta tra una donna ligure e un uomo calabrese, però, non è un amore online come tutti gli altri: è molto peggio.

Truffatore online, com’era iniziata

La donna e l’uomo in questione, infatti, si sono frequentati online per ben due anni. Lui, pur sembrando un uomo attento e premuroso, desideroso di costruire un futuro con lei, si è sempre rifiutato di incontrarla di persona, avanzando mille scuse. L’ultima, la più assurda, l’uomo le ha infatti raccontato di essere stato rapito, l’ha spinta ad andare dai Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno capito abbastanza in fretta di trovarsi di fronte a un truffatore.

Truffatore online, la verità

A un controllo più approfondito, infatti, i Carabinieri hanno scoperto che l’uomo è un pregiudicato con una storia di truffe ed estorsioni e con una dipendenza da sostanze stupefacenti. La donna, nel corso dei due anni, gli aveva inviato migliaia e migliaia di euro, chiedendo soldi in prestito a parenti e amici. Adesso, dopo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, l’uomo si trova davanti a un’ordinanza di custodia cautelare ed è in arresto nel carcere di Paola.