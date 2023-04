Trump incriminato, oggi l'udienza al tribunale di New York

Donald Trump sarà presente oggi in aula di tribunale per ascoltare le accuse a suo carico nella vicenda Stormy Daniels

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è atteso oggi in un’aula di tribunale di New York in cui verranno formalizzate le accuse nei suoi confronti per la vicenda legata alla pornostar Stormy Daniels.

Trump incriminato, oggi l’udienza a New York

Nella giornata di oggi, 4 aprile, ci sarà l’udienza preliminare per il caso Stormy Daniels, in cui è incriminato, come già annunciato una settimana fa, Donald Trump. Ricordiamo che si tratta di un unicum assoluto per la storia americana: mai prima d’ora un presidente o ex presidente USA era stato incriminato. Contro Trump ci sarebbero 34 capi d’accusa: l’uomo, durante la corsa elettorale del 2016, avrebbe dato 130 mila dollari alla Daniels per comprarsi il suo silenzio in merito ad una loro breve relazione sessuale.

L’udienza di Trump: cosa rischia l’ex presidente USA

Juan Merchan, il giudice incaricato per il caso di Trump, potrebbe decidere di imporre all’ex presidente un’ordinanza restrittiva, con il miliardario che non potrebbe parlare in pubblico delle accuse pena l’arresto. Una decisione che i giornali americani hanno anticipato definendola: “Inusuale, ma non priva di precedenti.” Nel frattempo, il Paese è spezzato in due. Da una parte i detrattori di Trump sostengono le accuse, dall’altro i suoi più autentici sostenitori parlano di “caccia alle streghe“.