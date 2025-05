Papa Leone XIV e Donald Trump non si conoscono, ma le critiche di Robert Prevost su J.D. Vance e le politiche migratorie non sono passate inosservate.

Nonostante Papa Leone XIV e Donald Trump non si conoscano personalmente, alcune dichiarazioni di Robert Prevost, ex cardinale, potrebbero dare uno spunto su come potrebbero evolversi i loro rapporti. Le sue critiche nei confronti di J.D. Vance e delle politiche migratorie della nuova amministrazione americana non sono passate inosservate, suggerendo che le future dinamiche tra il Papa e il presidente potrebbero essere segnate da divergenze significative su temi cruciali come l’immigrazione e la politica internazionale.

Trump e Papa Leone XIV: il parere di Mario Del Pero, docente di Storia degli Stati Uniti

Papa Leone XIV, il primo pontefice statunitense, non condivide necessariamente le politiche della Casa Bianca. Mario Del Pero, docente di Storia degli Stati Uniti, ha espresso il suo punto di vista a RaiNews, sottolineando che il Papa avrebbe addirittura messo in discussione il vicepresidente americano J.D. Vance, criticandolo pubblicamente in un post che affronta tematiche sia teologiche che politiche.

Questa potenziale tensione tra il Papa e l’amministrazione americana è stata approfondita da Del Pero, che ha analizzato le implicazioni di una dialettica che potrebbe rivelarsi conflittuale.

“Questa nuova gerarchia cattolica avrà ragioni di rapporti difficili fra il nuovo papa e gli Stati Uniti di Trump”.

Trump e Papa Leone XIV, tra polemiche e divergenze: il caso Vance e le politiche sui migranti

Donald Trump ha accolto con entusiasmo l’elezione di Leone XIV, definendola “un grande onore per il nostro Paese”. Sebbene non ci siano evidenze di un rapporto personale tra i due, l’entusiasmo del presidente potrebbe riflettere un orgoglio nazionale per l’elezione del primo pontefice statunitense.

Alcuni osservatori suggeriscono che, con il suo profilo discreto e conciliatorio, Leone XIV potrebbe rappresentare una figura di unione in un periodo di forte polarizzazione politica. Tuttavia, alcuni precedenti sollevano diversi dubbi.

“JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri“. Lo si legge sull’account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto.

Si fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal vicepresidente J.D. Vance durante un’intervista con Fox News:

“Esiste un concetto cristiano secondo cui si ama la propria famiglia, poi si ama il prossimo, poi si ama la propria comunità, poi si ama il proprio concittadino e poi si dà priorità al resto del mondo. Gran parte dell’estrema sinistra ha completamente ribaltato questa idea”.

Le parole di JD Vance non sono state condivise dal cardinale americano, che ha espresso dubbi anche sulle politiche migratorie di Trump. In un articolo ricondiviso su X, intitolato “Quello che il Vangelo chiede a tutti noi sull’immigrazione”, Prevost riprendeva la lettera di Papa Francesco ai vescovi statunitensi, criticando il programma di deportazioni di massa di Trump e la retorica che associa l’immigrazione alla criminalità.

L’elezione di un Papa americano potrebbe favorire un dialogo più stretto tra Vaticano e Stati Uniti su temi globali come giustizia sociale, immigrazione e libertà religiosa. Tuttavia, è ancora incerto come si evolveranno queste dinamiche.

JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline — Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025