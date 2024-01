Uno dei più importanti studi sull’argomento, pubblicato su BMJ Oncology, ha dimostrato come in tutto il mondo i casi di tumore nelle persone con meno di 50 anni siano aumentati di quasi l’80% in tre decenni.

Giovani sempre più colpiti dai tumori

Più di un milione di under50 muore ogni anno per dei tumori e si prevede che la cifra aumenterà di un altro 21% entro il 2030. I casi globali di cancro a esordio precoce sono passati da 1,82 milioni nel 1990 a 3,26 milioni nel 2019, mentre i decessi di persone con meno di 40 anni sono aumentati del 27%. “Dal 1990, l’incidenza e i decessi di tumori a insorgenza precoce sono aumentati notevolmente a livello globale” si legge nel rapporto. L’ultimo studio, condotto dall’Università di Edimburgo e dalla Zhejiang University School of Medicine di Hangzhou, in Cina, è stato il primo del suo genere a esaminare il problema su scala globale e i fattori di rischio per gli adulti più giovani.

Le cause

I ricercatori stanno ancora cercando di capire cosa abbia determinato in modo significativo un aumento tanto esponenziale. Gli autori dello studio hanno affermato che diete squilibrate, l’uso di alcol, il fumo, l’inattività fisica e l’obesità possono essere probabilmente tra i fattori. “Incoraggiare uno stile di vita sano, che comprenda una dieta sana, la limitazione del consumo di tabacco e alcol e un’adeguata attività all’aria aperta, potrebbe ridurre il peso dei tumori a insorgenza precoce” dicono gli scienziati. I tassi più alti sono stati registrati in Nord America, Oceania ed Europa occidentale.

Parla Roberto Burioni

“Negli ultimi venti anni si è registrato un netto aumento dell’incidenza di alcuni gravi tumori tra i giovani. E non sappiamo ancora il perché” ha commentato Roberto Burioni, postando il servizio del Wall Street Journal a riguardo. Il professore di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha affermato che l’incremento del cancro in persone con età sempre minore sia “un dato inquietante“.