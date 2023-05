Nel terribile attacco alla sinagoga in Tunisia sono morte cinque persone e sono rimaste ferite nove persone. L’attacco è stato fatto da un ufficiale della Guardia Nazionale.

Tunisia, 5 morti e 9 feriti nell’attacco alla sinagoga

Il bilancio dell’attacco alla sinagoga sferrato ieri, 9 maggio, a Djerba, in Tunisia, da un ufficiale della Guardia nazionale, è di 5 morti e 9 feriti. L’uomo poco prima aveva ucciso un collega. Tra i morti ci sono anche tre poliziotti e l’attentatore, mentre tra i feriti ci sono quattro fedeli e cinque poliziotti. Secondo il ministero dell’Interno tunisino l’attentatore aveva ucciso poco prima un collega a 21 chilometri di distanza, appropriandosi della sua pistola e delle munizioni. Si è poi diretto verso la sinagoga, cercando di avvicinarsi “sparando colpi a caso alle unità di sicurezza a difesa del luogo di culto. Gli agenti schierati gli hanno impedito di farlo e lo hanno eliminato“, come affermato dal ministero in una nota.

Tunisia, attacco alla sinagoga: le indagini

Le due vittime civili nell’attacco alla sinagoga sono una di nazionalità tunisina, di 30 anni, e un’altra di nazionalità francese, di 42 anni. Le indagini sono ancora in corso per scoprire “le cause di questo vile attacco“, come ha scritto il ministero. “A Djierba la comunità ebraica tunisina è stata colpita da un vile attacco. Il governo italiano si stringe attorno alle vittime, ai loro cari e a tutto il popolo della Tunisia, condannando con forza ogni atto di violenza” ha scritto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, su Twitter.