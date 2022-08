Turchia, 14enne muore in piscina durante un matrimonio

Tragedia in Turchia e dolore assoluto nel Regno Unito da cui la vittima proveniva: un 14enne muore in piscina durante la festa dopo un matrimonio

Dolore e sconcerto in Turchia, dove un 14enne muore in piscina durante un matrimonio: i media spiegano che la tragedia si è consumata in un hotel di Antalya mentre il minore nuotava con una zia. A spirare un adolescente del Regno Unito che è annegato nella piscina dell’hotel dove si stava celebrando un ricevimento di nozze.

Turchia, 14enne muore in piscina

Tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica 14 agosto mentre la giovane vittima stava nuotando con una parente presso l’hotel all-inclusive sulla spiaggia Liberty Lara. Il ragazzino ha perso i sensi ed è stato tirato fuori dalla piscina da un barista. A quel punto al 14enne è stata somministrata la rianimazione cardiopolmonare e in un secondo momento è stato portato d’urgenza in ospedale. The Sun cita un teste e spiega: “Hanno fatto di tutto per rianimare il ragazzo a bordo piscina, ma era troppo tardi”.

La nota di cordoglio dell’hotel

Un portavoce dell’hotel ha detto al media britannico: “È con il cuore pesante che uno dei nostri giovani ospiti è purtroppo morto ieri mentre nuotava con sua zia nella nostra piscina principale. In questo momento, le nostre preghiere e i nostri pensieri vanno alla famiglia e ai cari che attualmente risiedono nel nostro hotel”. Sulla salma è stata disposta l’autopsia per stabilire con certezza le cause del tragico annegamento.