Non ce l'ha fatta il bambino di un anno e mezzo annegato martedì 7 luglio nella piscina di casa in provincia di Cuneo. Il piccolo è morto a Torino.

È morto all’ospedale Regina Margherita di Torino nella giornata di 10 luglio il bambino di un anno e nove mesi che era annegato cadendo nella piscina del giardino di casa a Bra, in provincia di Cuneo, lo scorso martedì 7.

Il piccolo era infatti giunto nel capoluogo piemontese in condizioni disperate e nonostante il tempestivo intervento dei medici per ripristinare il battito cardiaco purtroppo è risultata vano ogni tentativo di fargli riprendere conoscenza.





Morto bambino annegato a Cuneo

Stando a quanto riportato dalle ricostruzioni delle Forze dell’Ordine la tragedia è avvenuta martedì sera dopo l’orario di cena, quando per alcuni minuti la madre ha perso di vista il figlio, il quale è riuscito a scavalcare il bordo della piccola piscina gonfiabile da giardino cadendo nei cinquanta centimetri d’acqua sottostanti.

Il bambino è rimasto sott’acqua per troppo tempo e quando finalmente i famigliari presenti sono riusciti a tirarlo fuori dall’acqua il suo cuore aveva cessato di battere.

L’immediato intervento degli operatori sanitari aveva tuttavia permesso di ripristinare il battito tramite il massaggio cardiaco, consentendo il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale Regina Margherita di Torino.

Una volta li però l’encefalogramma del bambino continuava a essere piatto e pertanto dopo tre giorni era ormai chiaro che non vi fosse più niente da fare. I genitori hanno dunque acconsentito alla donazione degli organi del piccolo, secondogenito della coppia nato nell’ottobre del 2018. Il primario di Rianimazione dell’ospedale torinese Giorgio Ivani ha in seguito affermato: “Abbiamo fatto tutto il possibile, ma purtroppo non ci sono più speranze”.