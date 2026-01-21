Turismo cinese in Russia: il ritorno dei visitatori senza visto

Con l’arrivo di un nuovo decreto che consente l’ingresso senza visto per i cittadini cinesi, la Russia ha riaperto le sue porte a un flusso crescente di turisti. Questo cambiamento, avvenuto a dicembre, si è tradotto in una significativa ripresa nel settore turistico russo, che aveva sofferto a causa della pandemia e delle tensioni geopolitiche.

Un recente viaggio in treno da Mosca a San Pietroburgo ha messo in evidenza il cambiamento: una carrozza affollata di turisti cinesi, tutti parte di un gruppo organizzato.

La risposta dei russi a questo afflusso è stata mista, con alcuni che accolgono l’opportunità economica e altri che esprimono preoccupazioni riguardo al comportamento dei visitatori.

Il nuovo decreto e il suo impatto

Il decreto di ingresso senza visto firmato da Vladimir Putin consente ai cittadini cinesi di visitare la Russia per un massimo di 30 giorni. Questa iniziativa è stata ispirata dalla decisione di Pechino di offrire un trattamento simile ai russi, e non si limita solo al turismo, ma si estende anche a viaggi d’affari e eventi sportivi.

Secondo l’Associazione degli Operatori Turistici di Russia, ci si aspetta un incremento dei visitatori cinesi di circa il 30% nel prossimo anno, con alcuni esperti che prevedono addirittura un aumento del 50%. Questo segna un cambiamento significativo in un periodo in cui il turismo cinese aveva visto un declino drastico a causa di eventi recenti, come le tensioni diplomatiche con il Giappone.

Cambiamenti nelle preferenze turistiche

Un numero crescente di turisti cinesi ha iniziato a optare per la Russia, un fenomeno che sta contribuendo a una ripresa nel settore turistico locale. Le prenotazioni alberghiere per i visitatori cinesi a dicembre hanno visto un incremento del 50% rispetto all’anno precedente, evidenziando l’attrattiva che la Russia esercita in questo momento storico.

Oltre a Mosca e San Pietroburgo, i turisti cinesi stanno scoprendo anche altre regioni, come l’Estremo Oriente russo, dove possono vivere esperienze uniche come i tour delle aurore boreali o le escursioni in slitta trainata da renne. Questo tipo di turismo diversificato è fondamentale per l’economia russa, che sta cercando di attrarre visitatori da ogni parte del mondo.

Le reazioni locali e le sfide culturali

Tuttavia, l’arrivo dei turisti cinesi ha suscitato anche preoccupazioni tra la popolazione locale. Alcuni residenti hanno segnalato comportamenti scorretti da parte di alcuni visitatori, portando a tensioni nelle comunità. Il governatore di Murmansk, ad esempio, ha riconosciuto l’importanza di questi turisti per l’economia locale, nonostante le lamentele riguardo al loro comportamento.

Un ristoratore di San Pietroburgo ha espresso la sua avversione a ospitare gruppi cinesi, descrivendoli come “rumorosi e caotici”. Tuttavia, ha anche ammesso che l’apertura verso il turismo senza visto è vantaggiosa per riempire le stanze degli hotel durante i periodi di bassa stagione. Questa dualità di opinioni mette in luce le complessità e le sfide legate all’integrazione di una nuova cultura all’interno della società russa.

Aspetti economici e opportunità per il futuro

Le autorità russe riconoscono l’importanza dei turisti cinesi per il settore turistico, sottolineando come il loro arrivo possa contribuire a migliorare le entrate statali e a sviluppare le infrastrutture turistiche. Ci sono anche speranze che la rimozione del visto possa attrarre turisti cinesi più giovani e indipendenti, che tendono a prenotare servizi localmente anziché partecipare a tour di gruppo.

In conclusione, mentre il ritorno dei turisti cinesi in Russia rappresenta un’opportunità significativa per il rilancio dell’economia turistica, è fondamentale affrontare le sfide culturali e comportamentali che possono sorgere. Solo attraverso un dialogo aperto e una preparazione adeguata, sarà possibile integrare con successo queste nuove ondate di visitatori nella società russa.