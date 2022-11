Turismo, Luca Palermo: fiera BIT strumento di politica economica

Milano, 29 nov. (askanews) - In Fiera Milano Torna Bit - Borsa Internazionale del Turismo e per il 2023 si punta a consolidare la crescita del settore, all'insegna di sostenibilità e consapevolezza. Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano ci ha presentato la nuova edizione, sottolin...

Milano, 29 nov. (askanews) – In Fiera Milano Torna Bit – Borsa Internazionale del Turismo e per il 2023 si punta a consolidare la crescita del settore, all’insegna di sostenibilità e consapevolezza. Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano ci ha presentato la nuova edizione, sottolineandone il ruolo di “strumento di politica economica” per il settore del turismo e dicendosi sicuro della forte partecipazione internazionale, anche a fronte dello scenario geopolitico complesso.