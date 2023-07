Tragedia in Friuli: turista cade con il monopattino elettrico e muore davanti...

Tragedia in Friuli: turista cade con il monopattino elettrico e muore davanti...

Turista cade con il monopattino sotto gli occhi di moglie e figli e perde la vita. non indossava il caschetto di protezione.

Tragedia in Friuli Venezia-Giulia, dove un 62enne slovacco è caduto dal monopattino elettrico, sbattendo la testa e morendo di fronte ai figli.

Turista cade dal monopattino elettrico e muore

È successo tutto in Friuli Venezia-Giulia, in provincia di Udine, dove uomo di 62 anni ha perso la vita per un incidente su un monopattino elettrico. La vittima – un turista proveniente dalla Slovacchia – stava attraversando la pista ciclabile che collega i piccoli comuni di Bibione e Bevazzana.

Mentre era alla guida del monopattino elettrico, è caduto improvvisamente ed è rovinosamente precipitato al suolo, sbattendo la testa. Il colpo è stato troppo violento e per lui non c’è stato nulla da fare: è morto quasi sul colpo.

L’arrivo dei soccorsi e la tragica fine sotto gli occhi della famiglia

Ancora da capire il motivo per cui abbia perso il controllo del mezzo elettrico, e sia finito al suolo. Secondo una prima ricostruzione, però, l’uomo non stava indossando il caschetto di protezione al momento dell’incidente.

Il 62enne ha riportato ferite molto gravi alla testa, e a nulla sono valse le cure immediate degli operatori sanitari, intervenuti assieme all’elicottero del Suem 118 di Treviso Emergenze. La vittima è morta sotto gli occhi della moglie e dei figli, che si trovavano con lui.