Un turista italiano, scomparso da tre giorni, è stato ritrovato nella foresta amazzonica. L’uomo avrebbe avuto un attacco psicotico mentre si trovava nella giungla.

Un turista italiano, scomparso da tre giorni, è stato ritrovato dai vigili del fuoco nel mezzo della giungla, nello stato dell’Amazzonia. L’uomo è stato salvato, come riportato dai media brasiliani, che hanno citato il portavoce dei vigili del fuoco di Presidente Figueiredo, città situata a circa 150 chilometri a sud del confine con la Colombia.

Secondo i vigili del fuoco, il turista, la cui identità non è stata resa nota, è stato ritrovato “in uno stato confusionale“. Le autorità hanno precisato che l’italiano era indebolito ed è stato portato all’ospedale per delle analisi, anche se è sembrato in “buona salute”. Secondo i vigili del fuoco, il turista ha subito un attacco psicotico nel mezzo della foresta. “Durante le ricerche, abbiamo trovato il turista disorientato. Lo abbiamo immobilizzato su una barella e portato all’ospedale più vicino” ha spiegato il caporale José dos Santos.