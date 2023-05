Massimiliano Vlacci trovato morto a Trieste: era scomparso da giorni

Il 49enne triestino Massimiliano Vlacci era scomparso nella notte tra domenica e lunedì: si attende l'autopsia per comprendere le cause del decesso

Per ritrovarlo si erano mobilitate non solo le forze dell’ordine, ma anche tanti suoi concittadini: Massimiliano Vlacci era scomparso qualche notte fa, ma è ora stato ritrovato il suo corpo senza vita.

Era la notte tra domenica e lunedì quando di Massimiliano Vlacci si sono perse le tracce. Il 49enne era uscito di casa senza avvisare nessuno e da quel momento di lui non si è saputo più nulla. I famigliari, gli ultimi ad avere contatti con l’uomo, hanno allertato le autorità che si sono subito messe alla ricerca dell’ex cestista. Sulle prime, si pensava che il 49enne avesse lasciato l’Italia per andare in Croazia, poi però le ricerche si sono fermate a monitorare le zone nelle vicinanze di Trieste.

Il ritrovamento del corpo: si attende l’autopsia

Nella giornata di mercoledì, poi, la scoperta tragica. Massimiliano Vlacci è stato ritrovato morto a Trieste. L’impeigato di Generali, secondo quanto emerge, potrebbe essersi suicidato, ma gli investigatori non escludono nessuna pista. Si attende l’autopsia per comprendere meglio quali sono state le cause del decesso.