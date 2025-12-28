La turista si trovava nella grotta di Cleopatra e ha vissuto istanti da incubo dopo essere scomparsa in mare

Si era messa in posa per farsi scattare una foto quando un’improvvisa violenta onda l’ha completamente travolta. Ha vissuto momenti di puro terrore una turista che, nonostante le condizioni del mare visibilmente agitate, ha deciso di sedersi tra gli scogli mentre un’altra persona la fotografava, così da immortalare il contesto panoramico.

Il tutto è accaduto a Marsa Matrouch presso la grotta di Cleopatra. Il racconto da incubo.

Una vera e propria lotta per la sopravvivenza, quella di una donna di nazionalità cinese in vacanza in Egitto. si trovava all’interno della rinomata grotta naturale di Marsa Matrouh, nota località balneare conosciuta per le sue splendide acque ed anche per le spettacolari formazioni rocciose. Su tutte il Matrouh Eye, noto anche come Bagno di Cleopatra, all’interno del quale si trovava la turista intenta a farsi scattare una foto.

Improvvisamente un’impetuosa onda l’ha travolta facendola finire sott’acqua. In questa cavità naturale infatti le onde si infrangono con una certa forza passando da un’apertura nella roccia ed in condizioni di mare mosso è altamente sconsigliato entrarvi. La donna si è però seduta sul bordo della roccia e per questo l’onda anomala estremamente potente l’ha travolta inghiottendola e spingendola verso il mare aperto.

I soccorsi sono scattati immediatamente: sia i testimoni che alcune guide locali hanno subito cercato di raggiungere e afferrare la turista, tratta in salvo non senza aver rischiato di essere scagliata brutalmente contro le pareti rocciose. La donna ha riportato lievi escoriazioni ma, sotto choc, ha sottolineato: “É stato spaventoso”.