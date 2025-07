Su un aliscafo diretto da Napoli a Capri, una coppia di turisti tedeschi ha rubato il portafoglio a un napoletano: denunciati.

Turisti tedeschi derubano un napoletano: scippato del portafoglio

A bordo di un aliscafo partito da Napoli e diretto a Capri c’erano anche una coppia di turisti tedeschi e un operaio napoletano. Poco dopo l’attracco, il lavoratore si è accorto di non avere più il portafoglio, contenente 50 euro.

L’operaio ha chiamato subito la Polizia, indicando loro una coppia sospetta che stava scendendo dal mezzo. I due, un uomo di 40 anni e una donna di 35, provenienti da Friburgo, quando hanno capito di essere stati beccati hanno provato a liberarsi del portafoglio ma sono stati fermati dai poliziotti, che hanno subito restituito il borsellino al suo legittimo proprietario. La coppia di turisti tedeschi è stata denunciata a piede libero.

Turisti tedeschi derubano un napoletano: il commento del sindaco

Il sindaco di Capri, Gianno De Martino, ha commentato così il furto del portafoglio a un operaio napoletano da parte di una coppia di turisti tedeschi: “mi dispiace per l’operaio coinvolto, ma casi come questo dimostrano che certe dinamiche non hanno confini geografici: tutto il mondo è paese. Voglio però sottolineare l’efficacia dell’azione degli agenti, che hanno individuato subito i responsabili.”