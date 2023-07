Twitter ci ripensa ed elimina l'obbligo di essere registrati per leggere i tweet: introdotto solo qualche giorno fa, l'azienda spiega in una nota le ragioni alla base del blocco

Il motivo del blocco

Sebbene si sapesse che il provvedimento non sarebbe andato avanti per sempre, non era tuttavia noto entro quando la visualizzazione dei contenuti sulla piattaforma social sarebbe tornata svincolata dal login. Come era già successo con il limite di diecimila tweet visualizzabili al giorno, anche il blocco dei contenuti senza registrazione è stato introdotto da Twitter per contrastare il fenomeno del data scraping (saccheggio dei dati) per addestrare i chatbot e proteggere il social dell’uccello da utenti malintenzionati.

La spiegazione di Twitter

Nelle ultime ore la società ha pubblicato un post in cui spiega personalmente i motivi delle modifiche: «Per garantire l’autenticità della nostra base utenti dobbiamo adottare misure estreme per rimuovere spam e bot dalla nostra piattaforma» si legge nel post. Tutto come prima, tranne qualcosa (per ora): è probabile che il sistema debba ancora riallinearsi prima di essere nuovamente operativo. Se l’accesso ai contenuti della piattaforma tornerà presto libero, significa probabilmente che la neo amministratrice delegata Linda Yaccarino ha trovato altri modi per bloccare scraper e malintenzionati.