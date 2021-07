U-GO, la pochette U-Mask eco-friendly firmata da Ugo Cacciatori

“Rispetto, ricerca e innovazione sono le chiavi per il futuro. U-GO, in fondo è un modo per trasmettere questo messaggio.”, racconta Ugo Cacciatori.

A poche settimane dal lancio della nuova Model 2.2, U-Mask regala agli amanti del design un nuovo prodotto innovativo: U-GO, l’esclusiva pochette firmata dal famoso designer carrarese Ugo Cacciatori.

Prodotta da U-Mask, la pochette U-GO è un esempio di design innovativo sostenibile, dove le tecnologie più avanzate incontrano e si fondono con la tradizione.

Realizzata con metalli preziosi, carte certificate prodotte nel rispetto dell’ambiente e tessuti ricavati da bottiglie di plastica riciclata, U-GO è disponibile, per il momento, in marrone e nero e si distingue grazie alla preziosa “U” di U-Mask, in ottone e argento.

Il successo di U-GO sta superando le aspettative e il primo stock immesso sul mercato sta andando rapidamente in sold out. A tal proposito è già stata avviata la produzione di un nuovo modello.

U-Mask, la nuova U-GO: made in Italy e sostenibilità

La pochette U-GO firmata per U-Mask da Cacciatori è totalmente made in Italy, pratica, elegante e soprattutto rispettosa dell’ambiente, un valore fondamentale per U-Mask che ha investito e continua ad investire sulla sostenibilità.

“Rispetto, ricerca e innovazione sono le chiavi per il futuro. U-GO, in fondo è un modo per trasmettere questo messaggio.”, racconta Ugo Cacciatori.

U-GO rappresenta la perfetta fusione di utilità, etica e innovazione oltre che espressione del design e dell’eccellenza artigiana italiana. Non a caso la scelta di una busta come forma che suggerisce l’idea di un messaggio, che unisce al design una scelta etica, quella di ridurre il proprio impatto ambientale, mettendo al centro il benessere del pianeta.

“Amo i materiali e creare design”, racconta Ugo Cacciatori. “U-Mask mi ha chiamato perché volevano creare qualcosa che unisse utilità, etica e design.

La U è molto più di una lettera, è una filosofia e ho voluto rappresentarla attraverso il mio lavoro”.

Il messaggio di U-Mask: un’alternativa a basso impatto ambientale per il benessere del pianeta oltre che il nostro

La Sostenibilità è uno dei valori fondamentali per U-Mask, che vuole fornire un’alternativa a basso impatto ambientale rispetto alle mascherine usa e getta in commercio. L’incremento massiccio di mascherine non riutilizzabili contribuisce, infatti, in termini negativi sia al consumo di plastica che al relativo inquinamento dovuto allo smaltimento delle mascherine usate. Si calcola infatti che a livello globale vengano utilizzate circa 129 miliardi di mascherine ogni mese. Questo si traduce in un massiccio innalzamento di rifiuti plastici calcolando che ogni giorno vengono gettate 1,8 miliardi di mascherine.

Motivo per cui tutti i prodotti U-Mask, U-GO inclusa, sono realizzati con materiali eco-friendly e riciclati. Le cover delle U-Mask, per esempio, sono realizzate in nylon riciclato e hanno consentito a U-Mask di recuperare 12.000 Kg di rifiuti nel corso del 2020.

Una continua ricerca di prodotti sostenibili, la nuova Model 2.2 di U-Mask

Da questo punto di vista U-Mask unisce l’utile all’etico in quanto fornisce mascherine riutilizzabili, dal design unico e sostenibile, create con materiali riciclati che contribuiscono ad abbassare l’impatto ambientale. Tra gli ultimi modelli lanciati sul mercato troviamo U-Mask Model 2.2, da poco arrivata anche in Italia, con vestibilità migliorata, il nuovo colore blue jeans ed efficacia comprovata oltre 200 ore di utilizzo.