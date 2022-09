Uccise l’uomo che l’ha violentata a 15 anni: dovrà risarcire la famiglia di lui di 150mila dollari

Vittima di un branco la ragazzina uccise l'uomo che l'aveva violentata più volte dopo l'abbandono della casa di una madre con cui aveva rotto i rapporti

Negli Usa sta destando molta eco la controversa vicenda della ragazza che uccise l’uomo che l’ha violentata a 15 anni e che adesso dovrà risarcire la famiglia di lui di 150mila dollari. La 17enne Pieper Lewis venne brutalmente stuprata ed ammazzò il suo aggressore Zachary Brooks ed è stata condannata non solo a 5 anni di libertà vigilata, ma dovrà pagare 150.000 dollari di risarcimento alla famiglia di de 37enne che l’ha violentata.

Uccise l’uomo che l’ha violentata a 15 anni

Nel 2020 Pieper aveva accoltellato il 37enne più di 30 volte in un appartamento di Des Moines, nell’Iowa. Lei si è dichiarata colpevole delle accuse di omicidio colposo e lesioni intenzionali e martedì 13 settembre David M. Porter, giudice distrettuale della contea di Polk, ha emesso sentenza. La ricostruzione dei fatti è quella per cui la 15enne stava provando ad allontanarsi dalla madre violenta: come soluzione aveva scelto per quella di dormire nei corridoi di un condominio.

Dormiva e “non rappresentava un pericolo”

Un 28enne era stato gentile con lei ma poi l’aveva violentata, obbligandola con la forza ad avere rapporti sessuali con altri uomini. Zachary Brooks fu quello che l’aveva stuprata più volte e Pieper lo uccise. I pubblici ministeri però hanno spiegato al giudice come il 37enne stesse “dormendo nel momento in cui è stato accoltellato, quindi non rappresentava un pericolo immediato per lei”. In ordine all’obbligo di risarcire i parenti del suo stupratore, il giudice ha spiegato: “Questa corte non ha altra opzione”.