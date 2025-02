Tragedia in autostrada: un giovane di 29 anni, dopo aver accostato in corsia di emergenza in autostrada, è sceso dall’auto ma è stato travolto e ucciso da due camion. Il tutto davanti al padre, ora sotto choc.

Ucciso in corsia di emergenza: 29enne travolto da due camion davanti al papà

Dramma in Autostrada. La scorsa notte ha perso la vita un giovane di 29 anni sull’A14 all’altezza di San Lazzaro, Bologna. Il giovane, in auto con il padre, si è accostato per un malore in corsia di emergenza ma, quando è sceso dall’auto, è stato travolto e ucciso da due mezzi pesanti sulla seconda corsia di marcia per cause ancora da chiarire. A nulla è servito l’intervento del 118, il 29enne, della provincia di Ancona, era già deceduto.

Indaga la polizia stradale

Sono ancora da chiarire le motivazioni per cui il giovane 29enne, una volta sceso dall’auto in corsia di emergenza, si sia recato sulla seconda corsia di marcia, dove poi è stato investito da due mezzi pesanti. Il ragazzo, originario di Ancona, è morto sul colpo. La Polizia Stradale sta indagando per chiarire l’intera dinamica dell’incidente e cosa abbia appunto spinto il 29enne sulla corsia di marcia.