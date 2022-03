Il ministro Di Maio si è espresso sul conflitto in Ucraina affermando di stare lavorando per la pace e per un cessate il fuoco immediato.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ribadito che l’Italia sta lavorando per la pace e per un cessate il fuoco immediato da parte della Russia: ha poi affermato che i cittadini dell’Ucraina sono europei a tutti gli effetti e che sostenere loro significa sostenere noi stessi.

Di Maio sull’Ucraina

Intervenuto a Mattino Cinque, ha innanzitutto annunciato l’impegno dell’ambasciatore italiano in terra ucraina che “stanotte ha portato fuori dal paese circa 100 nostri connazionali, 20 minori e 10 neonati grazie al suo coraggio di essere rimasto a Kiev fino a che i russi non sono arrivati”. Negli ultimi giorni lo stesso ha inoltre ammesso nella sua residenza centinaia di italiani e ora sta andando a Leopoli dove verrà ricostituita l’ambasciata italiana.

“I russi stanno andando verso la capitale ma gli ucraini stanno resistendo e Zelensky è ancora lì. Sostenere gli ucraini significa sostenere noi“, ha continuato definendo l’Ucraina come l’ultimo baluardo di difesa dell’Europa contro la Russia. A chi gli ha chiesto se l’Italia stia entrando in guerra, il ministro ha così risposto: “No, stiamo semplicemente rispondendo alla richiesta di aiuto fornendo sostegno economico e militare all’Ucraina affinché possa esercitare la sua legittima difesa”.

Di Maio: “Putin deve sapere dietro a Zelensky c’è tutto l’Occidente”

Dopo aver dichiarato che “Putin deve arrivare al tavolo negoziale della pace per chiudere questa guerra, ma dato che non ci arriverà con la gentilezza gli abbiamo comminato sanzioni che gli stanno facendo male“, ha sottolineato che il presidente russo deve sapere che dietro a Zelensky c’è tutto l’Occidente, che lui ha provato a dividere e non c’è riuscito.

Infine, sulle forniture di gas, ha annunciato una partnership energetica più forte con l’Algeria che permetterà all’Italia di compensare gli effetti della guerra. “C’è una grande disponibilità da parte loro a sostenerci nel breve, medio e lungo termine. Se qualcuno pensava di ricattarci con il gas ha sbagliato paese perché noi, grazie alla nostra storia, abbiamo una grande opportunità di diversificare le nostre fonti energetiche“, ha concluso.