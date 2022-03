Ucraina, l’ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo salva 20 bambini

L'ambasciatore italiano Zazo, al lavoro a Kiev da meno di due mesi, è riuscito a portare in salvo 20 bambini nel trasferimento da Kiev a Leopoli

L’ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo, al lavoro nella capitale dell’Ucraina da meno di due mesi, ha compiuto un gesto che è possibile definire eroico. Zazo ha infatti salvato la vita a 20 minori ucraini, che erano rimasti senza un posto sicuro dove stare, nel trasferimento dell’ambasciata d’Italia da Kiev a Leopoli. Tra i 20 minori ci sono anche sei neonati.

Un gesto eroico che ha meritato anche uno speciale plauso da parte del Premier italiano Mario Draghi, che si è espresso così sulla vicenda: “Voglio ringraziare l’Ambasciatore in Ucraina, Pier Francesco Zazo, il personale dell’Ambasciata per lo spirito di servizio, la dedizione e il coraggio. L’Unità di Crisi mantiene regolari contatti con i nostri connazionali in Ucraina e con i familiari in Italia.”

Le indicazioni della Farnesina e gli italiani ancora in Ucraina

Nel frattempo l’avanzata dei russi prosegue e l’invasione ai danni dell’Ucraina non si ferma. Per questo motivo la Farnesina invita tutti i connazionali rimasti ancora a Kiev e nei suoi dintorni a lasciare al più presto la zona utilizzando tutti i mezzi di trasporto possibili, in particolare i treni.