Ucraina, domani l’incontro tra Zelensky e Von Der Leyen: “Si discuterà di sanzioni”

Il leader ucraino Zelensky e la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen avranno un incontro domani mattina.

Avrà luogo domani, mercoledì 8 aprile 2022, l’incontro tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Il colloquio si terrà a Kiev alla presenza dell’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell.

Incontro tra Zelensky e Von Der Leyen

Ad annunciarlo è stato il portavoce del leader ucraino Sergey Nikiforov. Queste le sue parole: “Domani ci sarà un incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. Non posso dire l’ora per motivi di sicurezza“. Secondo fonti ucraine, lo scopo della visita è quello di discutere del quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia che le istituzioni europee stanno preparando. Secondo la proposta della Commissione, questo dovrebbe includere un embargo sulle importazioni di carbone russo e “non sarà l’ultimo“.

La visita della Von Der Leyen nella capitale ucraina è stata confermata anche dalla Commissione europea.

Russia sul rifornimento di armi all’Ucraina

Intanto la Russia si è espressa in merito alla strategia che stanno seguendo Unione europea e Stati Uniti in relazione alla guerra in Ucraina rendendo noto che il rifornimento di armi a Kiev non contribuirà al successo dei colloqui tra le due parti.