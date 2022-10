Ucraina, donna sepolta viva e torturata: come è sopravvissuta

Una donna ucraina è stata picchiata con una mazza da baseball e torturata, per poi essere sepolta viva.

Una donna è stata picchiata con una mazza da baseball e torturata fino a perdere i sensi. Poi è stata sepolta viva. La donna è riuscita a sopravvivere.

Ucraina, donna sepolta viva e torturata

Una donna ucraina, Nina Rudchenko, di 59 anni, è stata attaccata a Poltava, poco distante da Kharkiv, da alcuni vicini di casa, due fratelli ubriachi. La donna è stata picchiata, torturata e poi seppellita viva. È riuscita a sopravvivere. I due uomini, di 27 e 30 anni, hanno fatto irruzione nella sua casa, hanno picchiato la donna con una mazza da baseball e l’hanno torturata fino a farla svenire. Alla fine l’hanno trascinata al cimitero, le hanno versato dell’acqua sul viso per farla svegliare, le hanno fatto scavare una fossa e le hanno detto di sdraiarsi dentro.

Sepolta viva e torturata: come è sopravvissuta

“Stavano ridendo e parlando di come avrebbero ucciso la mia famiglia. Quando hanno finito, hanno chiesto se fossi morta e se ne sono andati” ha dichiarato Nina. La donna si è salvata perché la tomba era estremamente poco profonda, così è riuscita ad uscire e a strisciare fino a casa, dove ha perso conoscenza. La sorella Ludmila Gura, la mattina seguente, l’ha trovata a terra priva di sensi. “Sangue e lividi erano su tutto il viso.

Era nero e gonfio, non la riconoscevo quasi” ha dichiarato. La vittima è stata portata in ospedale e, secondo i risultati del chirurgo Oleksandr Klimchuk, aveva una commozione cerebrale, fratture della mascella e del naso e tutto il corpo contuso. I sospettati per tentato omicidio sono stati arrestati e hanno parlato del fatto che erano ubriachi. Tutto sarebbe iniziato a causa di un cane. I vicini pensano che la donna lo abbia preso, ma hanno negato di averla torturata.