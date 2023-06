Ucraina: Foti, 'Schlein patetica, suo Pd in confusione'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "E’ patetico il tentativo del segretario Schlein di salvarsi in corner dopo le dichiarazioni sulla guerra in Ucraina del vicecapogruppo del Pd alla Camera Ciani. Molte ore dopo le uscite in cui quest’ultimo afferma di essere contrario all’invio delle...

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – "E’ patetico il tentativo del segretario Schlein di salvarsi in corner dopo le dichiarazioni sulla guerra in Ucraina del vicecapogruppo del Pd alla Camera Ciani. Molte ore dopo le uscite in cui quest’ultimo afferma di essere contrario all’invio delle armi all’Ucraina, la Schlein non trova null’altro di meglio che affermare ‘la linea del Pd è chiara’". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

"Di certo la chiarezza c’è solo per lei, non per gli italiani che vorrebbero sapere anche cosa pensa il Partito democratico non solo della guerra in Ucraina ma anche dell'utero in affitto, atteso che Ciani si è detto contrario alle posizioni ideologiche del centrodestra in Parlamento, ma al stesso tempo contrario alla maternità surrogata. L’unico primato che conquista il Pd della Schlein è quello della confusione".