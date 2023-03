Ucraina: Gb, 'forze russe guadagnano terreno presso Avdiivka'

Londra, 20 mar. (Adnkronos) – "Nelle ultime tre settimane, le forze russe hanno ottenuto successi intorno alla città ucraina di Avdiivka, nel Donbass, immediatamente a nord della città di Donetsk". Lo ha scritto su Twitter l'intelligence britannica, sottolineando che "l'operazione russa è stata in gran parte condotta dal 1° corpo d'armata della Repubblica popolare di Donetsk, militari locali che conoscono bene il terreno. Avdiivka è in prima linea nel conflitto del Donbass dal 2014 ed è ora in gran parte distrutta".

"È probabile che l'area intorno ad Avdiivka sia considerato un terreno chiave particolarmente difendibile man mano che la battaglia procede – aggiunge il ministero della Difesa di Londra – Tatticamente, la situazione è simile a quella di Bakhmut, più a nord. Le forze ucraine continuano la difesa organizzata, ma le loro linee di rifornimento verso ovest sono sempre più minacciate dall'operazione di avvolgimento russo".