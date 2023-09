Ucraina, Lavrov apre ai negoziati: "Non prenderemo in considerazione il 'cessate il fuoco'"

Ucraina, Lavrov apre ai negoziati: "Non prenderemo in considerazione il 'cess...

La Russia ha annunciato di essere disponibile a procedere con i negoziati, pur chiudendo alla proposta di cessare il fuoco. L’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri russo Lavrov che è intervenuto in conferenza stampa a seguito del suo intervento all’ONU e a riportarlo è la TASS. Particolare dure le parole di Zelensky che davanti alla platea delle Nazioni Unite ha affermato: “La Russia non ha di diritto di avere le armi nucleari”.

Ucraina, Lavrov apre ai negoziati: l’annuncio

Il ministro degli Esteri russo, nel corso del suo intervento ha evidenziato che Putin aveva già detto in modo chiaro: ‘Sì, siamo pronti per i negoziati, ma non prenderemo in considerazione alcuna proposta per un cessate il fuoco, perché ci avevamo pensato una volta, ma ci avete ingannato'”.

Intanto il presidente turco Erdogan ha manifestato la volontà di rafforzare gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina: “Abbiamo cercato di tenere i nostri amici russi e ucraini attorno ad un tavolo con la tesi che la guerra non avrà vincitori e la pace non avrà vinti”, ha dichiarato.

Biden: “Continueremo a fare la nostra parte”

Il presidente Biden, nel corso del suo intervento ha spiegato che “L’anno scorso ho detto che supportiamo una riforma per l’espansione del Consiglio di sicurezza. Da allora abbiamo avuto serie consultazioni con molti Stati membri e continueremo a fare la nostra parte per spingere per più riforme”.